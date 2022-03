La chaîne de télévision locale TVPI change sa programmation pour séduire davantage

Olivier Berhonde, Directeur délégué de TVPI, Olivier Péan, responsable d'antenne de TVPI et Christophe Galichon, directeur du pôle médias chez Groupe Sud Ouest (de gauche à droite).

C'est une petite révolution selon les responsables de TVPI. "Il faut bien se mettre dans la tête que la grille n'avait pas évolué depuis 20 ans", répète à tout bout de champ l'équipe dirigeante de la chaîne télévisée qui illustre le Pays basque. Elle va proposer à partir du lundi 7 mars une émission quotidienne d'une demi-heure, inédite chaque jour, pour davantage fidéliser ses téléspectateurs.

Une thématique par jour

Vingt ans après son lancement par Michel Lamarque et un an après son rachat par Groupe Sud Ouest (GSO), TVPI passe la seconde et bouscule la grille ancestrale de ses programmes.

Il y aura donc une thématique pour chaque jour de la semaine :

Lundi = le sport

mardi = l'économie

mercredi = la culture

jeudi = découverte

vendredi = le terroir

samedi = la langue basque avec les équipes de Kanaldude

dimanche = la mer

L'émission commencera à 19h, pour une demi-heure d'inédit, avant d'être rediffusée trois fois jusqu'à 21 heures (rediffusion aussi le lendemain entre 7h et 9h).

TVPI en manque de repères

"Ça fait vingt ans que la chaîne est basée sur une structure de boucles d'une heure, rappelle Olivier Berhonde, directeur délégué de TVPI. Et finalement, les téléspectateurs venaient picorer du TVPI, mais ne revenaient pas régulièrement. Et quand ils venaient, ils ne savaient pas sur quoi ils allaient tomber parce que c'était une grille multi-thématique."

Ce qui n'arrivera pas à 19h et à 7h à partir du lundi 7 mars. "Si on tombe sur un programme qui nous intéresse, on reste, poursuit Olivier Berhonde. Si j'aime le sport, mais que je tombe sur de la gastronomie, je peux zapper."

TVPI passe aussi à l'information brute, avec le lundi un journal des sports, et des reportages de 12 minutes qui seront proposés le reste de la semaine, au lieu des six minutes dédiées à un portrait d'une seule personne.

Une couverture élargie à l'automne

La direction de GSO a refusé de dévoiler le "petit budget" dédié à TVPI. Mais les audiences sont là et l'objectif a été atteint en 2021 : 120.000 téléspectateurs en moyenne par semaine, sans compter les vues sur internet.

À l'automne prochain, le groupe a prévu d'élargir un peu plus son audience avec une antenne installée au Pic du Midi de Bigorre. Elle va remplacer celle placée au sommet de La Rhune. Ce qui permettra de diffuser TVPI dans le Béarn et dans tout le département des Landes.