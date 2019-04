Marie Bochet, invitée spéciale de la matinale de France Bleu Pays de Savoie ce jeudi 4 avril

Marie Bochet est l'invitée de France Bleu Pays de Savoie ce jeudi 4 avril pour une matinale spéciale. De 7h30 à 9h, dans les studios de France Bleu, la championne paralympique commente l'actu, se confie et dialogue avec les auditeurs au 0 806 00 10 10.

Huit titres paralympiques, 20 médailles d’or mondiales et sept gros globes de cristal (classement général de la coupe du monde)… Le palmarès de Marie Bochet donne le vertige. A 25 ans, la skieuse d’Arêches-Beaufort (Savoie) domine sa discipline.

Celle qui grandit parmi une famille d'agriculteur a commencé à skier à cinq ans, au club des sports des Saisies. En 2018, elle deviendra porte drapeau de l'équipe de France aux jeux paralympiques en Corée du Sud.

Elle enchaîne les médailles, les podiums et devient aussi l'une des voix les plus porteuses du handisport en France. La même année, la championne de Savoie, défile à la Fashion Week, comme égérie pour L'Oréal.

Ce jeudi 4 avril, on pourra aussi découvrir les talents cachés de la championne : sous son impulsion, l'équipe de France paralympique s'est mise au crochet ! Avec Frédéric François, Yohann Taberlet et Arthur Bauchet, Marie Bochet confectionne des bonnets qu'elle revend pour la bonne cause.

La Savoyarde est également la marraine de l'association "Pour que Lana gravisse sa montagne", en soutien à une petite fille handicapée qui vit en Savoie.

La Savoyarde est également la marraine de l'association "Pour que Lana gravisse sa montagne", en soutien à une petite fille handicapée qui vit en Savoie.