La chanson française fête le 31, sur France 2 le 31 décembre

Présentée par Faustine Bollaert, Daphné Bürki et Sophie Davant, cette émission pour toute la famille propose :

- les plus belles chansons de l’année, des duos inédits et les plus grands tubes des années 60, 70, 80, 90 avec de très nombreux artistes parmi lesquels Christophe Maé, Soprano, Julien Clerc, Claudio Capéo, Sylvie Vartan, Vitaa et Slimane, Clara Luciani, Alain Souchon, Les Frangines, Garou, les Kids United, Emile et Image et bien d'autres encore

La chanson française fête le 31 - capture France 2

- du grand spectacle avec les plus beaux tableaux de la troupe du cirque de Paname, du Paradis Latin, du Moulin Rouge et de l'Opéra Locos

- sous un chapiteau de 22m de hauteur, de la voltige aérienne, des effets spéciaux mêlant feu et eau, 200 techniciens, 50 danseurs, 30 chanteurs, un orchestre live et un décompte du passage en 2020 sous un rideau d’eau en 3D !