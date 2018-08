Aretha Franklin s'est éteinte ce jeudi 16 août à Detroit, a annoncé son label. Âgée de 76 ans, la chanteuse gravement malade était entourée de sa famille, chez elle. Sa famille avait demandé au public de prier et de respecter son intimité.

Une dernière prestation en 2017

La dernière prestation de la chanteuse, à qui un cancer avait été diagnostiqué en 2010, remonte à novembre 2017. Elle avait alors chanté à New York, lors d'un gala organisé par Elton John pour la AIDS Foundation. Aretha Franklin avait également donné un concert en août 2017 au Philadelphia 's Mann Center.

Des tubes en pagaille et 75 millions de disques vendus

Aretha Franklin avait sorti son premier album à l'âge de 14 ans, en 1956. Elle travaillait sur un 42ème et dernier album, avant de mettre fin à une carrière de plus de soixante ans, au cours de laquelle elle aura vendu 75 millions de disques. Elle est encore aujourd'hui l'artiste féminine ayant vendu le plus de disques vinyles de tous les temps.

Parmi ses principaux hits figurent "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman", "Day Dreaming", "Jump to It", "Freeway of Love" ou encore "A Rose Is Still A Rose". En 2005, elle avait reçu du président George W. Bush la médaille de la Liberté, la plus haute distinction américaine pour un civil. La chanteuse a remporté 18 Grammy Awards, l'équivalent américain des Victoires de la Musique françaises.