Régine, chanteuse populaire et reine de la nuit, est morte à l'âge de 92 ans

La nuit vient de perdre sa reine. La chanteuse Régine est morte ce dimanche à l'âge de 92 ans. Elle était connue pour son grand boa rose et ses cheveux roux. L'artiste était aussi une importante femme d'affaires puisqu'elle a dirigé plus de vingt établissements en même temps. C'est sa petite-fille Daphné Rotcajg qui a annoncé la nouvelle à l'AFP. "Régine nous a quittés paisiblement ce 1er mai à 11H00" en région parisienne, a précisé Mme Rotcajg.

"La reine de la nuit s'en va : fermeture pour cause de longue et grande carrière", indique un communiqué écrit, à la demande de la famille, par l'humoriste Pierre Palmade, ami proche de Régine depuis de nombreuses années. "Partie avec sa boule à facettes et sa gouaille chaude et rassurante", Régine "avait fait danser pendant plus de 30 ans dans ses boîtes de nuit les stars du monde entier", poursuit ce texte transmis à l'AFP.

Une enfance douloureuse

L'artiste, Régine Zylberberg de son vrai nom, est née en Belgique en 1929, de parents juifs polonais. Quand son père leur boulangerie au poker, sa famille décide de s'installer au début des années 1930 en France, à Paris. Elle connaît une enfance douloureuse, sa mère quittant le foyer pour partir en Argentine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est séparée de son père et doit se cacher en zone libre.

La reine de la nuit

Régine découvre les premières boîtes de nuit dans les années 1950. Elle décide alors de se faire appeler uniquement par son prénom et d'ouvrir, en 1956, son propre établissement, "Chez Régine", rue du Four, près des Champs-Élysées à Paris. Le succès de cette boîte pailletée et feutrée est immédiat. Elle reçoit de nombreuses personnalités, comme Yves Saint Laurent et Françoise Sagan. La jet-set internationale se presse rapidement dans sa boîte de nuit.

L'aventure ne fait que commencer pour Régine qui ouvre une trentaine d'établissements dans le monde entier : à Paris, à Nez York ou même à Rio de Janeiro. Son prénom est devenu ainsi "l'emblème des nuits folles jusqu'au petit matin, elle-même dansant sur la piste jusqu'à la fermeture", indique le texte de Pierre Palmade. Régine fait finalement ses adieux au monde de la nuit en 2003, lors du 30e anniversaire de son club parisien.

Une icône de la chanson française

Régine s'essaye aussi à la chanson. Sa carrière comme chanteuse décolle véritablement en 1965. Sa voix séduit les plus grands compositeurs. Elle doit son premier succès à Serge Gainsbourg qui lui écrit "Les Petits papiers". L'année d'après, elle interprète "La Grande Zoa". Frédéric Botton avait pourtant écrit cette chanson pour Jean-Claude Brialy, mais celui-ci a refusé de la chanter.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Régine a aussi chanté des textes signés Charles Aznavour ou Barbara. En 1979, elle reprend, en français, le single de Gloria Gaynor "I will Survive", devenu "Je survivrai". Si la reprise de Régine rencontra un franc succès, c'est l'originale qui devint en 1998 l'hymne de l'équipe de France de football, lors de sa victoire au mondial de 1998.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

La chanson ne l'a jamais quittée

Régine n'a jamais pu rester trop loin de la scène. Elle s'est produite dans le monde entier. En 2009, elle sort un nouvel album, comprenant des duos avec Pierre Palmade et Fanny Ardant. Quelques années plus tard, à 86 ans, elle sort une triple compilation de ses plus grands succès et décide de partir en tournée, pour la première fois depuis 1969.

"Ma plus grande joie serait qu'on écoute encore mes chansons dans cinquante ans", confiait-elle à l'AFP en 2020. "Je suis très fière que certaines soient devenues des classiques de la variété. (...) Mon premier métier, c'était les discothèques. Longtemps, la chanson n'a été qu'un passe-temps. Aujourd'hui, je me rends compte que la scène a été le plus important dans ma vie", déclarait encore la chanteuse et femme d'affaires.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

L'artiste s'est aussi essayée au cinéma et à la téléréalité, figurant au générique d'une dizaine de films. Elle a notamment joué dans "Les Ripoux", de Claude Zidi (1984), "Grosse Fatigue" de Michel Blanc (1993) ou encore "Jeu de massacre" d'Alain Jessua (1967) et "Robert et Robert" de Claude Lelouch (1978).