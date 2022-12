La chanteuse azuréenne, Manoé Spada, vous offre ses chansons cadeaux pour Noël sur France Bleu Azur

Manoé Spada en live depuis le Village de Noël de Nice

Vous l'avez peut-être entendu en première partie de Gauvain Sers en juillet 2021 au Broc, elle chante (et parfois même elle est la cheffe de chœur) du "Chœur du Sud" et surtout elle compose et écrit des chansons par passion.

ⓘ Publicité

loading

Manoé (alias Manuela Spada) travaille au CHU de Nice, elle concilie donc deux grands centres d’intérêt dans sa vie : la biologie humaine au service de la santé, et la musique.

loading

« J’ai commencé le solfège et le saxophone vers 11 ans, remplacé par la guitare à 19 ans. A ce moment-là, j’ai eu besoin d’écrire, de chanter mes émotions et de les coucher sur le papier. »

loading

Elle prend ensuite des cours de chant, qui lui permettent d’asseoir sa technique vocale, et de commencer à se produire sur scène. En 2005, elle gagne son premier concours de chant à Antibes, et sort un 1er maxi-single : "Que faut-il ?", son premier album pop-rock c'était en 2015 "Faire Face".

La chanson cadeau de Noël par Manoé Spada

La reprise guitare/voix de "White Christmas" depuis la maison du Père Noël du Village de Noël de Nice :

loading

White Christmas, une chanson américaine des années 40, immortalisée par Bing Crosby en décembre 1941 pour une émission de radio de NBC.