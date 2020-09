La chanteuse Annie Cordy est morte à 92 ans

On se souvient tous de sa célèbre chanson "Tata Yoyo". Annie Cordy est décédée ce vendredi à Vallauris, près de Cannes, dans les Alpes-Maritimes. Elle avait 92 ans. La chanteuse et actrice a fait un malaise vers 18h. "Les pompiers sont arrivés très vite, ont tout tenté pour la ranimer", a indiqué sa nièce qui vivait avec elle dans une maison sur les hauteurs de Cannes depuis des années.

"Elle est partie en quelques minutes", a souligné Michèle Lebon.

Plus de 700 chansons

La chanteuse, de son vrai nom Léonie Cooreman, est née le 16 juin 1928 à Laeken, un quartier de Bruxelles. "La France est mon pays et la Belgique ma patrie", disait-elle. Durant sa longue carrière, elle a été à la fois meneuse de revue au Lido, chanteuse et actrice. Elle a enregistré plus de 700 chansons, dont "La bonne du curé", double disque d'or en 1974, ou encore "Cho Ka Ka O".

Annie Cordy a également tourné dans une quarantaine de films, pour la télévision ou le cinéma. Après avoir débuté avec Sacha Guitry ("Si Versailles m'était conté", 1953), elle a notamment joué sous la direction de Claude Chabrol dans "La Rupture" ou encore d'Alain Resnais dans "Les Herbes folles".

À l'occasion de ses 90 ans, Bruxelles avait baptisé un parc à son nom. "Cela fait un effet incroyable d'être ainsi reconnue par les siens", avait déclaré l'artiste à l'AFP, très émue par cet hommage.

Dave "profondément triste"

"Elle avait des problèmes de mémoire, je ne suis pas très surpris, mais profondément triste", a réagi son ami, le chanteur Dave, interrogé sur BFMTV. Pour lui, Annie Cordy incarnait "l'énergie".

Le député des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, a également salué sur Twitter une "artiste populaire aux 700 chansons" qui "résonnent encore dans nos têtes".

Le réalisateur Fabien Onteniente, qui a dirigé Annie Cordy dans "Disco", a lui aussi fait part de sa tristesse sur Twitter : "Immense respect pour cette article populaire et pudique qui s'est efforcée tout au long de sa vie de donner de la bonne humeur aux gens".

Les grandes dates de la vie d'Annie Cordy :