La chanteuse et actrice Marie Laforêt est morte

La chanteuse et comédienne Marie Laforêt est décédée ce samedi en Suisse à l'âge de 80 ans, a annoncé sa famille. Elle est notamment l'interprète des "Vendanges de l'amour" et "Viens, viens".

Née en 1939, la chanteuse et comédienne Marie Laforêt est morte ce samedi à 80 ans. Maïténa Doumenach de son vrai nom, elle est née en 1939 à Soulac-sur-Mer, en Gironde, vivait en Suisse depuis 1978 et possédait la nationalité suisse. Surnommée "la fille aux yeux d'or", elle a joué dans 35 films et vendu plus de 35 millions d'albums.

Premier 45 tours en 1963

Marie Laforêt avait tourné avec des réalisateurs comme Georges Lautner, Henri Verneuil, Pierre Granier-Deferre, Michel Deville ou encore Jean-Pierre Mocky. Elle fait sa première apparition au cinéma en 1960 dans un film de René Clément aux côté d'Alain Delon dans Plein Soleil. En 1963, elle sort son premier 45 tours : Les vendanges de l'amour, écrit par Danyel Gérard. C'est le succès et les tubes vont s'enchaîner : Ivan, Boris et moi, Il a neigé sur Yesterday, une chanson-hommage aux Beatles, Viens sur la montagne, Marie douceur, Marie colère, Que calor la vida. Elle était revenue sur scène en 2006 aux Bouffes-Parisiens.

Marie Laforêt est la mère de Lisa Azuelos, réalisatrice des films LOL, avec Sophie Marceau, et Dalida.

