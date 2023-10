La chanteuse Vitaa en dédicace au Leclerc de Sablé-sur-Sarthe ce samedi

Il y aura foule ce samedi à l'espace culturel Leclerc de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) pour la venue de l'une des stars de la scène musicale française : la chanteuse Vitaa a en effet choisi ce magasin pour une séance de dédicaces au lendemain de la sortie de son nouvel album Charlotte. Comme l'annonce l'enseigne sur ses réseaux sociaux et comme l'a repéré Le Maine Libre , Vitaa est attendue sur place à partir de 14h. Le magasin organise aussi un concours permettant de gagner un "moment privilégié" avec la star.

Un album plus intime

Vitaa est l’une des artistes les plus populaires de ces dernières années, avec plus de trois millions d’albums vendus dans le monde, plus de cinq millions de fans sur les réseaux sociaux et plus d’un milliard de vues Youtube.

Après l'aventure en duo avec Slimane et leur album évènement Versus, Vitaa propose un projet plus intime avec ce nouvel album, son cinquième, intitulé Charlotte. Charlotte est le véritable prénom de l'artiste.