La CMA-CGM devient le nouveau patron du journal La Provence

C'est la CMA-CGM qui l'annonce dans un communiqué ce mardi. L'armateur marseillais et NJJ, la holding Xavier Niel, ont signé un accord de rachat par la CMA-CGM portant sur l’intégralité des titres détenus par NJJ au capital social de La Provence. La CMA-CGM rachète les 11% de parts de Xavier Niel dans le groupe de presse, mettant ainsi fin à une bataille judiciaire de plus d'an an. L'offre du géant mondial du transport maritime devient donc la seule en lice pour reprendre les 89% de parts restant après le décès de Bernard tapie, l'ancien patron du journal.

Cela concerne quelques 800 salariés des journaux La Provence et Corse Matin.

Une nouvelle imprimerie dans le Var

Par ailleurs, les deux groupes qui se sont opposés pendant des mois pour savoir qui prendra la sucession de Bernard Tapie à la tête de la Provence, ont défini les termes de la création d'une nouvelle imprimerie située dans le Var. Elle aura vocation d'ici fin 2024 à assurer l’impression de l’ensemble des éditions des titres des groupes La Provence (hors Corse-Presse) et Nice-Matin. Une société sera spécialement créée pour ce projet, contrôlée et financée conjointement par les deux groupes.

La CMA-CGM, dirigée par Rodolphe Saadé, affirme que cet accord "permettra à La Provence de disposer d’un actionnaire unique stable, à même de mettre en place le plus rapidement possible son projet de redressement de La Provence et de Corse-Matin", tout en voulant être rassurante sur l'indépendance éditoriale des journaux.

Il reste toutefois une décision judiciaire en cours, celle du juge-commissaire auprès du Tribunal de commerce de Bobigny, qui doit se prononcer le 30 septembre prochain sur cette cession.