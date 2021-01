La colère de boulangers sarthois après un reportage télé sur leur galette des rois

A Yvré-le-Pôlin (Sarthe), Carole et Alexandre Bunel ne décolèrent pas depuis la diffusion d'un reportage consacré à la galette des rois sur M6, qui attribue leur défaite au concours départemental à "un goût de fromage". "On se sent salis", raconte la boulangère, écœurée.

Ces boulangers d'Yvré-le-Pôlin se faisaient une joie de voir leur travail mis à l'honneur sur une chaîne de télévision nationale ce dimanche 3 janvier 2020. Mais depuis la diffusion du reportage dans l'émission 66 minutes sur M6, Carole et Alexandre Bunel sont partagés entre colère et abattement : leur galette des rois aurait, selon la chaîne, perdu l'édition 2021 du concours départemental à cause d'un prétendu "goût de fromage" dont ils ne cessent d'entendre parler depuis. Les boulangers sarthois évoquent un montage des images trompeur et se sentent "salis", disent-ils.

Un drôle de goût de cantal

"On était très contents d'enfin découvrir le reportage tourné début décembre", raconte Carole Bunel à France Bleu Maine, "surtout que les images étaient super belles". Jusqu'à la toute fin du reportage, au moment de la dégustation à l'aveugle de leur galette des rois par le jury du concours départemental de la meilleure galette aux amandes de la Sarthe, un concours que les boulangers d'Yvré-le-Pôlin ont remporté à trois reprises. On y voit deux jurés trouver un drôle de goût à l'une des galettes en lice, avant d'évoquer carrément "un goût de fromage, peut-être du cantal".

La galette termine à la poubelle, évincée du concours. Le reportage montre ensuite des images du boulanger d'Yvré fabriquant des feuilletés salés et indique que c'est sans doute l'explication au goût déroutant de la frangipane lors du concours. "Sauf que les feuilletés, Alexandre les a faits le lendemain de la galette des rois du concours" proteste Carole Bunel. "La journaliste s'est trompée, ce n'est pas notre galette qui était dégustée à ce moment-là par ces jurés". Ce que les juges lui ont confirmé depuis, face aux nombreux commentaires sur les réseaux sociaux.

"C'est notre professionnalisme qui est mis en doute" - Carole Bunel

Boulangerie très réputée en Sarthe, le commerce d'Alexandre et Carole Bunel est une fierté dans la commune. "Ne pas gagner le concours cette année, ce n'est pas le problème, et c'est très bien que d'autres boulangers du département soient reconnus", explique la boulangère. "Mais là, ce qui est mis en doute, c'est notre professionnalisme, notre engagement, _tout le travail et toute la passion qu'on a au quotidien_. Nos clients qui nous connaissent nous soutiennent, mais quelle image on donne maintenant pour les autres ?", s'interroge Carole Bunel, qui confie qu'elle a beaucoup pleuré depuis la diffusion du reportage, espérant qu'un rectificatif sera fait par M6.

Dans un long message sur Facebook, le président de la fédération départementale de la boulangerie-pâtisserie de la Sarthe apporte son soutien à ses confrères et invite les consommateurs à se rendre dans leur commerce. "Faites-vous votre propre opinion, je vous assure que vous ne serez pas déçu de la qualité de la boulangerie de Carole et Alexandre", écrit Nicolas Doire.