On la connaissait pour ces nombreux rôles dans les comédies des années 1970-1980, la comédienne Catherine Lachens est morte à l'âge de 78 ans, a annoncé son entourage mercredi soir à l'AFP. Elle est décédée d'un cancer "contre lequel elle luttait depuis quelques mois, dans un hôpital parisien", a précisé son entourage.

Actrice à la carrière prolifique, Catherine Lachens a tourné sous la direction de nombreux réalisateurs comme Georges Lautner, Yves Boisset ou encore Jacques Deray. Elle s'y fait remarquer par sa gouaille. On a notamment pu la voir à l'affiche de "Flic ou voyou" ou "Je suis timide mais je me soigne". Elle a également mené une carrière au théâtre, alternant classiques et pièces contemporaines.

Si sa présence à l'écran était plus rare à partir des années 1990, Catherine Lachens a ravi le public dans "Gazon Maudit", puis "Les Bidochon". Plus récemment, elle a fait une apparition dans la série "Scène de ménage" sur M6.