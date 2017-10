La comédienne Danielle Darrieux est morte

Danielle Darrieux, icône du cinéma français, s'est éteinte mardi 17 octobre à Bois Le Roy dans l'Eure, a annoncé son compagnon. Elle avait 100 ans depuis le mois de mai. L'actrice a traversé l'histoire du cinéma français.

L'actrice Danielle Darrieux nous a quittés, ce mardi. Elle est morte à Bois Le Roy, dans l'Eure, où elle vivait. Danielle Darrieux avait eu 100 ans au mois de mai. Son compagnon Jacques Jenvrin l'a annoncé à l'AFP, indiquant que son état s'était "un peu dégradé récemment après une petite chute. Mardi, elle s'est endormie, on peut dire. A 100 ans passés, c'était une personne un peu diminuée, mais malgré sa cécité, elle était très attachée à la vie. On a encore eu une visite le 4 octobre, elle était très bien", dit-il.

"Je trouve formidable de vieillir", racontait en effet Danielle Darrieux à France Inter en 2006. "Je ne peux pas supporter que les gens meurent jeunes [...] et j'espère vivre jusqu'à 100 ans", avait-elle souhaité.

"C'est un privilège de vieillir. J'espère vivre jusqu'à 100 ans" disait Danielle Darrieux en 2006 sur France Inter pic.twitter.com/vztT9s25Rk — franceinfo (@franceinfo) October 19, 2017

100 ans, et plus de 100 films

L'actrice avait tourné plus de 100 films. Elle a commencé sa carrière avant la deuxième guerre mondiale, elle a été aussi une star de la Nouvelle Vague, notamment dans les films de Max Ophüls, comme "Le Plaisir" ou "Madame de...", et bien sûr dans "Les Demoiselles de Rochefort" de Jacques Demy. On l'a vue beaucoup plus récemment, en 2001, dans "8 femmes" de François Ozon, ou dans sa dernière apparition au cinéma, "Pièce Montée", de Denys Granier-Deferre.