Un plan "climat" pour Gevrey-Chambertin / Nuits-Saint-Georges

Bien que ce soit au milieu des vignes dans la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits Saint Georges, il ne s'agit pas des climats classés à l'Unesco, mais bien du climat cher aux écologistes. Ce jeudi 20 septembre, ce sera donné le coup d'envoi de l'élaboration d'un "Plan climat air énergie territorial".

C'est un programme d’action auquel sont associés tous les habitants et tous les acteurs de la communauté de commune

avec toute une série de rencontres d'abord avec les chefs d'entreprises et les commerçants (9H), puis avec les agriculteurs et les viticulteurs (11H), suivront les institutionnels (14H30) puis les associations (17H), et enfin tous les habitants, au cours d'une réunion publique prévue à 19H30. Le but, c'est d'imaginer des actions pour lutter, atténuer, et adapter le territoire au réchauffement climatique, pour les 6 années à venir. Cela va se passer toute la journée à la Salle des Climats de Bourgogne à Gevrey-Chambertin.

A quoi ressemblera la métropole dijonnaise demain ?

Une autre réunion publique se profile à l'horizon. Cette fois, à Dijon le mardi 25 septembre au siège de Dijon Métropole, avenue du drapeau. Là aussi, ça risque de vous intéresser puisqu'on y parlera de plan local d'urbanisme, autrement dit de l’évolution du territoire de la métropole en matière de projets de construction et d’aménagement ou encore d’habitat. On y parlera aussi des mobilités au sein de la Métropole. De gros dossiers qui donnent lieu actuellement à une consultation jusqu'au 31 octobre.

Le SDIS 21 recrute !

C'est un appel à candidature que lance le Service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or. Il recrute 9 équipiers pour des postes à temps complet. Cet appel est ouvert aux sapeurs pompiers du grade de "caporal" ou les personnes inscrites sur la liste d'aptitude après avoir réussi le concours.

On est jamais aussi bien servi que par soi même !

On pourrait presque dire que c'est de l'auto promotion. Le député La république en Marche de la 1ère circonscription de la Côte-d'Or, Didier Martin annonce sur les réseaux sociaux que vous recevrez son compte rendu d'action bientôt dans votre boite à lettre.

