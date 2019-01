La confiance dans les médias à son plus bas historique selon le baromètre La Croix

La confiance des Français dans les médias atteint son plus bas niveau depuis le premier sondage en 1987, alors que l’intérêt pour l’actualité remonte après trois années de baisse. C'est ce que révèle l'étude dévoilée jeudi et réalisée début janvier par l'institut Kantar Sofres auprès d'un millier de personnes.

Les journalistes sommés de se remettre en question

Sans surprise, dans ce contexte de crise sociale où la presse est prise à partie, les indicateurs du 32e Baromètre de la confiance dans les médias réalisé par le groupe Kantar pour La Croix sont en berne. La moitié des français juge que la couverture des gilets jaunes est mauvaise alors que les médias accordent trop d'importance à l'héritage de Johnny ou encore l'affaire Benalla.

La presse écrite s'effondre, mais internet n'en bénéficie pas

La télévision qui reste le premier moyen de s'informer pour 46% des sondés chute de dix points en un an et recueille un niveau de confiance de seulement 38%. La radio perd six points à 50%. La presse écrite s'effondre en perdant huit points et se retrouve à 44%.

Les Français ne font pas pour autant plus confiance à internet. Le niveau de confiance des informations trouvées sur internet reste très bas (25%), proche des niveaux observés en 2005 et 2006.

Seul un français sur quatre juge les journalistes indépendants du pouvoir et de l'argent

Autre signe de défiance : près de trois-quarts des sondés jugent toujours que les journalistes ne sont indépendants ni du pouvoir politique ni des pressions de l'argent.

L’intérêt pour l'actualité augmente fortement

Paradoxe de ce baromètre, l’intérêt pour l'actualité augmente fortement surtout chez les plus de 65 ans. 67% des sondés suivent les nouvelles régulièrement : une hausse de cinq points par rapport à l'année dernière. Conséquence là aussi du mouvement des gilets jaunes.