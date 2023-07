La Côte d'Azur dans la vie de Jane Birkin

Souvenir d'un concert de Jane Birkin à Cannes

Février 2019

Jane Birkin et Dolly (son bulldog anglais) sont sur la scène du Palais des Festival de Cannes avec tous les musiciens de l'Orchestre National de Cannes. La chanteuse raconte le plaisir de chanter accompagnée par les musiciens cannois.

Le Festival du cinéma de Cannes

Mai 2021

"Jane par Charlotte", le film de Charlotte Gainsbourg présenter en sélection officielle au Festival de Cannes en 2021. Un film autobiographique.

Mai 2006

Jane Birkin, réalisatrice qui présente son premier film "Boxes". Elle monte le tapis rouge avec sa fille Lou Doillon, Géraldine Chaplin, Adèle Exarchopoulos, Tchéky Karyo et Annie Girardo

Les vacances sur la Côte d'Azur

Serge et Jane arrivaient en train sur la Côte d'Azur.

Je me rappelle d'une poupée de Nice que ma maman m'avait ramenait de Nice. Et je me disais qu'en France il y avait une ville qui s'appelle "Nice" / "Gentil" (en anglais), c'est fou une ville qui veut dire "gentil"

