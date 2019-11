La Côte-d'Or s'engage avec Amaury Leveaux pour les JO de Paris 2024

La Côte-d'Or fait partie des quinze premiers départements candidats pour le label "Terre de jeux 2024". Elle s'est choisie un ambassadeur de poids, le multiple médaillé aux Jeux Olympiques et aux championnats du monde et d'Europe de natation, Amaury Leveaux.

Dijon, France

La Côte-d'Or va t'elle devenir "centre de préparation" aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ? On le saura le 21 novembre prochain. Le département fait partie des quinze premiers candidats au label "Terre de Jeux 2024". Ce label permet de d'accueillir des délégations étrangères souhaitant s'entraîner en amont des Jeux.

Un ambassadeur multimédaillé

Pour défendre cette candidature, le conseil départemental a demandé au champion de natation Amaury Levaux de devenir ambassadeur de la Côte-d'Or. Un choix de taille dans tous les sens du terme. Non seulement il mesure plus de deux mètres (2 m 02) mais ce nageur connait aussi très bien le sport puisqu'il est spécialiste des épreuves de sprint en nage libre et en papillon. Multiple médaillé aux championnats d'Europe de natation, il détient le record du monde du 100 m nage libre en petit bassin.

Amaury Leveaux entouré du président du conseil départemental François sauvadet et de la vice présidente Catherine Louis en charge des sports © Radio France - Christophe Tourné

"60 francs ont changé ma vie" - Amaury Leveaux

Amaury Leveaux a accepté cette demande du département avec plaisir. Il se dit même ravi de participer à cette aventure car le sport porte des valeurs qui lui tiennent à coeur, comme le sens du partage, le vivre ensemble et l'hygiène de vie. Il sait de quoi il parle, car le sport, et en l'occurrence la natation, Amaury y est venu par hasard, grâce à l'insistance d'un entraîneur qui a même accepté de payer la licence, soixante francs à l'époque. Une petite somme mais trop importante pour sa famille modeste qui n'en avait pas les moyens. Mais le sport lui a amené plein de choses. Il parle aujourd'hui couramment l'Anglais, ça lui a aussi donné des valeurs.

La candidature de la Côte-d'Or sera examinée le 21 novembre.