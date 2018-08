C'est l'un des nouveaux rendez vous de cette rentrée sur France Bleu Bourgogne. Tous les jours, on s'intéresse à ce qui se dit sur la Côte d'Or sur le web et les réseaux sociaux,

Dijon, France

Une mise en garde des gendarmes de Cote d'Or.

Une mise en garde à découvrir sur la page Facebook de la gendarmerie à propos des vols à la roulotte. La cible, ce sont des voitures garées sur des parkings de salles municipales, de restaurants, de cinémas ou de magasins. Et pendant que vous êtes en train de déjeuner ou de suivre un spectacle ou un concert, votre voiture est fracturée !. Les voleurs cherchent en particulier, les papiers du véhicule ou les clés de votre habitation ou même un simple courrier mentionnant votre adresse oublié dans l'habitacle, ce qui ne faut évidemment absolument pas faire, car une fois votre adresse en main, vous imaginez le résultat lorsque vous rentrez chez vous. Les cambrioleurs ont profité de votre absence. Cela se passe généralement en soirée et en début de nuit, et ça concerne tous les parkings de l'agglomération dijonnaise.

Un papa peu exemplaire !

En parlant de vols, une info a été reprise par le quotidien "Ouest France". Elle concerne un homme qui s'était lui spécialisé dans le vol de téléviseurs à la polyclinique Devron de Dijon. Il en a tout de même volé une quinzaine. Et, le pire dans cette histoire, c'est qu'il était accompagné de son fils de 3 ans ! Ce papa, peu exemplaire, a été condamné à 9 mois de prison ferme.

De bien belles vidéos ?

Ce qu'il a de bien aussi sur le web, c'est qu'on peut y découvrir des vidéos. On vous le prouve régulièrement sur francebleu.fr. Mais un petit film risque faire beaucoup de clics. C'est sur le site du Bien public, qui a mis en ligne une vidéo dans laquelle on découvre les candidates à l'élection de miss Bourgogne. Ce sera le 16 septembre à Chevigny Saint Sauveur. Dans cette bande-annonce tournée au château de Chailly-sur-Armançon, vous découvrirez de petites mises en scènes des prétendantes dans des séances de golfs, de moments de complicité, et même de piscine. C'est sérieux quand même, car on rappelle que la gagnante nous représentera dans le prochain concours miss France.

Et des patrons

Beaucoup moins glamour, il y aura, avant cela, la 8e Université d'été du Medef . Ce sera le jeudi 6 septembre 2018, à la Burgundy School of Business. Si cela vous passionne, la liste des intervenants et les thèmes qui y seront abordés sont sur le site info-dijon.com.