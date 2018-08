Dijon, France

Une confirmation : cet été il a fait très chaud en Côte-d'Or !

Ces mois de juin, juillet et août 2018 ont même été les plus chauds jamais enregistrés en France après ceux de 2003. (2003 reste pour l'instant l'année record). Dans un article de Ouest France repris en Bourgogne sur les sites internet du Bien public et du Journal de Saône-et-Loire, Météo France confirme que le phénomène a été particulièrement marqué dans le quart nord-est de l'Hexagone, donc chez nous !

Le départ de Nicolas Hulot

La lutte contre le réchauffement climatique , c'était le fer de lance de Nicolas Hulot, qui a claqué la porte du gouvernement ce mardi 28 août. Et bien, là aussi, la température monte sur les différents sites internet de la région, car évidemment sa démission donne lieu à toute une série de réactions politiques. Le site Info-dijon.com publie par exemple un communiqué d'Europe Ecologie les Verts. On y apprend qu'on n' a pas fini d'avoir chaud, car il cite le climatologue Jean Jouzel qui prévoit pour la France dans trente ans, des températures pouvant atteindre 50 à 55° ! Pour les écologistes bourguignons, cet échec de Nicolas Hulot "c’est la traduction selon laquelle tous ceux qui sont aux manettes ne prennent pas la mesure de l’urgence.". Et ils espèrent que cette démission constituera "un choc salutaire".

Le site de France 3 Bourgogne publie pour sa part la réaction du président UDI de la Côte d'Or. François Sauvadet tient à saluer Nicolas Hulot, "même s'il ne partageait pas toutes ses convictions". Il faut savoir que François Sauvadet préside aussi le Comité de bassin "Seine Normandie" et c'est dans ce cadre qu'il a "toujours rencontré un ministre attentif et sérieux".

Mais visiblement, le ton n'est pas du tout le même à droite. Pour le sénateur "Les Républicains"de la Côte-d'Or toujours cité par France 3, la réaction se résume en un mot : "Enfin" s'exclame Alain Houpert !

C'est donc la fin de Nicolas Hulot au gouvernement... et la fin de l'été aussi !

En Cote-d'Or, les nuages et la pluie sont de retour ce mercredi. Et si, sur le calendrier, il reste encore une bonne vingtaine de jours, l'été est fini à Chenôve. On l'a même fêtée ce mardi 28 août à Chenove, en tout cas "le dernier mardi de l'été". Pour l'occasion, une dizaine de stands et un tapis gonflable attendaient les enfants. Le diaporama de cette journée est à retrouver sur le site du Bien Public.