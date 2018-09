Côte-d'Or, France

De Gustave Eiffel

C'est un nom qu'on connait bien en Côte-d'Or et notamment à Dijon. C'est là qu'est né le 15 décembre 1832, un certain Gustave Eiffel dont la célèbre Tour Eiffel est l'un des monuments les plus visités de France. Mais êtes-vous déjà monté à l'intérieur ? Et bien, même si vous avez le vertige, vous pourrez admirer la capitale depuis la Dame de fer, grâce à une vidéo postée par une agence de comm, l'Agence Vingt-Quatre sur son compte twitter.

La team parisienne est en direct de la Tour Eiffel pour accompagner Destination Bourgogne sur les relations presse d’une soirée 100% bourguignonne ! ✨ #relationspresse#paris#bourgognepic.twitter.com/gcwHIHSCVz — Agence Vingt-Quatre (@Agence24) September 25, 2018

Que fait cette Agence Vingt-Quatre à Paris? C'était à l'occasion d'une soirée 100% Bourguignone, réservée à la presse, pour accompagner Destination Bourgogne, une opération destinée à faire connaitre notre région aux parisiens.

à Louis Cailletet

C'est aussi en Côte-d'Or qu'est née une autre sommité ! Louis Cailletet, le premier chimiste à avoir liquéfier l'oxygène. C'était en 1877. Louis Paul Cailletet est né à Châtillon-sur-Seine le 21 septembre 1832. C'était un an avant la naissance de la Caisse d'Epargne de Chatillon. La banque nous rappelle sur les réseaux sociaux qu'il en a été administrateur.

Vous avez peut-être une "rue Louis Cailletet" près de chez vous.

1er chimiste à liquéfier l'oxygène en 1877, il naît 1 an avant la naissance de la @Caisse_Epargne de Chatillon sur Seine, en #CotedOr, dont il en deviendra administrateur. pic.twitter.com/vKoRpJASS9 — ...1818...2018...🚀 (@bicentenaireCE) September 25, 2018

Louis Cailletet qui a aussi participé à la renommée de la Tour Eiffel, car, après l'exposition universelle de 1889, et pour justifier, aux yeux du public parisien, l'utilité de sa tour, Louis Cailletet a été invité par Gustave Eiffel à y installer deux laboratoires. Il y a construit le grand Manomètre de 300 mètres, ainsi que le laboratoire pour l'étude de la chute des corps, installé sur la deuxième plate-forme à 120 mètres au-dessus du sol. Le grand manomètre qui va servir de mesure étalon pour la fabrication de tous les manomètres industriels.