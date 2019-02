La Côte-d'Or vue du ciel

Côte-d'Or, France

Vous avez le cœur bien accroché ? Ceci dit, si vous avez le vertige, ce sont surtout les manettes qu'il faut bien accrocher. Celles pour piloter un drone car, dans cette petite vidéo de 30 secondes, on décrouvre des images filmées par l'un de ces petits appareils. Les vues sont époustouflantes et les paysages sublimes. On survole la campagne de l'Auxois : les champs, les bois, les combes, le tout avec un beau ciel tout bleu. Ça a été filmé dans le secteur de Hauteroche.

Guillaume Ballorin, champion toutes catégories

On doit ces belles images à Guillaume Ballorin de Venarey-les-Laumes. Son nom vous dit peut-être quelque chose si vous aimez les sports de combat. Guillaume Ballorin gère un centre sportif, mais c'est aussi et surtout quelqu'un qu'il ne faut pas trop énerver puisqu'il pratique le Full-Contact, le Karaté-Contact, le Kick-boxing et la course à pied route et trail. On peut d'ailleurs le voir à l'oeuvre dans un entrainement dans une autre vidéo.

Cette vidéo est à retrouver sur sa chaîne You Tube, KOMBAT Xpérience. Et pour info, si Guillaume Ballorin sait ramener un drone à bon port, il fait la même chose avec les médailles puisqu'il en a ramené ce dimanche du stade Pierre de Coubertin à Paris. Il l'annonce sur son compte Instagram avec une photo où il pose avec Margaux et Jules, deux jeunes champions, eux aussi médaillés le weekend dernier.