La créatrice de mode britannique Vivienne Westwood est morte à l'âge de 81 ans

Figure du mouvement punk, la créatrice de mode britannique et militante Vivienne Westwood est morte ce jeudi à Londres, ont annoncé sa famille et son entreprise. "Vivienne Westwood est morte aujourd'hui, en paix et entourée de sa famille à Clapham, au sud de Londres. Le monde a besoin de personnes comme Vivienne pour faire changer les choses dans le bon sens", a indiqué sa marque de haute couture sur Twitter.

Plus d'informations à venir...