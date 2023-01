"La Cuisine des Mousquetaires", émission culte incarnée autrefois par la landaise Maïté, reprend sur France 3

"La cuisine des Mousquetaires" est de retour sur France 3 Occitanie. Vingt-six ans après l'arrêt de l'émission présentée par le duo Maïté / Micheline (décédée en 2020), une nouvelle version démarre ce samedi matin à 11h30. Les épisodes sont également visibles sur la plateforme france.tv ainsi que sur France 3 Nouvelle-Aquitaine, le mercredi matin. À l'écran, le chef toulousain Fabrice Mignot et l'humoriste Caroline Estremo incarneront une version plus moderne de l'émission.

Un programme en phase avec l'époque

Fini les séquences où Maïté expliquait en direct comment saigner un canard vivant pour en faire des magrets, ou bien celle où elle assommait des anguilles avant de les dépecer. Dans la version 2023 de "La Cuisine des Mousquetaires", "chaque animal qui viendra en plateau arrivera vivant, et en sortira vivant", promet le responsable des programmes de France 3 Occitanie, à l'origine de la reprise du programme, Fabrice Valéry. "On va mettre en valeur les producteurs locaux du sud-ouest mais à aucun moment il n'y aura d'acte de violence envers des animaux. Il n'y aura d'ailleurs pas de viande dans toutes les recettes, même si ce n'est absolument pas une émission végane". France 3 souhaite proposer une émission en phase avec l'époque. "On n'a plus la même relation avec la viande, avec les animaux, avec le sucre et le gras également. On ne pouvait pas conserver certaines choses", ajoute le responsable des programmes.

Alors pourquoi garder le nom de l'émission originelle ? "L'esprit reste de proposer une cuisine du sud-ouest et qui ne soit pas 3 Étoiles, que tout le monde puisse faire à la maison, populaire. Et avec une bonne ambiance", argumente Fabrice Valéry.

Une trentaine d'épisodes sont prévus dans un premier temps, un chaque semaine jusqu'à l'été, à compter de ce samedi 7 janvier.