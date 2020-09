La déferlante Tik Tok en France

Tik Tok est le dernier phénomène en date dans le petit monde des réseaux sociaux. On découvre cette appli plébiscitée par les moins de 25 ans.

Dans Minute Papillon !, on décrypte le phénomène Tik Tok avec Sidonie Bonnec et son invité. L'application est populaire en particulier chez les moins de 25 ans. Avec Adrien Chabal, le directeur du pôle social de Webedia, on en apprend plus sur les tendances du petit dernier des réseaux sociaux.

La vidéo la plus vue de Tik Tok

"La vidéo la plus vue en 2019 sur Tik Tok est une expérience chimique qui tourne mal" nous indique Adrien Chabal. Vous avez probablement vu ces vidéos où on mélange du Coca-Cola et des bonbons Mentos ce qui créé une mousse intense. Ici, c'est quasiment la même chose, on voit des protagonistes mélanger deux liquides dans un tube gigantesque, ce qui provoque l'apparition d'une pâte qui se répand partout autour d'eux.

Cette tendance de vidéos a un nom, on l'appelle Elephant Tooth Paste.

Quand Mélenchon fait le buzz

Adrien Chabal parle de ce qui l'a marqué récemment parmi les vidéos Tik Tok.

Mon dernier coup de cœur, c'est Jean-Luc Mélenchon

La chanteuse Wejdene a été popularisée sur Tik Tok grâce au single Anissa. Pour la petite histoire, la chanson s'est également fait remarquer en partie par l'expression "tu hors du ma vue", une faute de français totalement assumée par la chanteuse.

Le titre de Wejdene est donc devenu viral et Jean-Luc Mélenchon a surfé cette vague.

Alors que le président Macron a adressé un message aux bacheliers sur Tik Tok, le député de la France Insoumise s'est livré à une mini parodie en vidéo dans laquelle il déclare "Macron, tu hors de ma vue".

Tik Tok est devenu pour les politiques un moyen incontournable de toucher le jeune public.

En complément, France Info consacre un sujet aux relations entre politique et la plateforme Tik Tok :

Tik tok et la protection de ses utilisatrices

À son lancement, Tik Tok avait très mauvaise réputation. On y trouvait de nombreuses publications d'adolescentes très maquillées qui se mettaient en scène dans des poses suggestives.

"Tik Tok attirait une audience dont les intentions étaient douteuses" résume Adrien Chabal.

La plateforme a porté une attention toute particulière à cette potentielle dérive. Désormais, le contenu est assaini et les interactions entre utilisateurs mieux encadrées.