Anne-Laure Vouillot, déléguée régionale du comité Miss France, s'explique sur la destitution d'Anastasia Salvi, juste après son élection comme Miss Franche-Comté, à cause de photos dénudées. La déléguée s'estime trahie. Elle ne dénonce "pas les photos, mais le mensonge".

Photos dénudées de Miss Franche-Comté : une trahison et un mensonge pour la déléguée régionale de Miss France

Anne Laure Vouillot en 2016, et actuelle déléguée régionale du comité Miss France

Mensonge et trahison : la déléguée régionale du comité Miss France en Franche-Comté s'explique, après la destitution d'Anastasia Salvi. Au lendemain de son élection comme Miss Franche-Comté, elle a rendu sa couronne à cause de photos dénudées, dévoilées sur les réseaux sociaux. "On ne juge pas les photos, mais le mensonge" explique Anne-Laure Vouillot, qui pointe "le cœur du problème" et veut "rétablir la vérité".

S'il n'y avait eu de mensonge, elle aurait peut-être pu continuer l'aventure"

La déléguée régionale de Miss France estime qu'Anastasia Salvi "n'a pas été honnête. Toutes les candidates lisent et signent un règlement" pour attester qu'elles n'ont jamais posé pour ce genre de photos. "Le vrai problème, c'est que les photos dénudées sortent après l'élection. S'il n'y avait pas eu de mensonge, si elle nous avait présenté ces photos ,avant on aurait peut-être pu discuter, et elle aurait peut-être pu continuer l'aventure…"

Dans cet entretien accordé à France Bleu Besançon, Anne-Laure Vouillot avoue se sentir trahie. Et d'insister : "On ne ment pas. Quand il y a des règles, on n'a pas le droit de les dépasser".

Vers une évolution du règlement des Miss France?

Cette destitution d'Anastasia Salvi entraîne depuis ce mardi de nombreux commentaires sur le règlement trop strict du comité Miss France. Certains internautes appellent à revoir ces règles sur les photos, estimant que celles-ci ne sont pas forcément choquantes. Réponse de la déléguée régionale : "Peut-être que ce règlement doit encore évoluer, pourquoi pas. On va forcément en parler entre nous, je ne sais pas ce qui va en sortir. Mais on ne peut pas autoriser n'importe quoi. Une Miss reste un modèle, un exemple et il faut garder ça à l'esprit. Il faut un cadre."