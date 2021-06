La Deux-sévrienne Lucie Bertaud en finale de Koh-Lanta

Poser les pieds sur les célèbres poteaux de la finale de Koh-Lanta : c'est un rêve pour beaucoup. L'épreuve ultime du jeu télévisé auquel accède une Deux-Sévrienne ce vendredi 4 juin. Lucie Bertaud, native de Thouars fait partie des trois finalistes. Une belle revanche pour cette championne de sports de combat, au parcours cabossé.

Une revanche sur la vie

"Rien n'a été facile dans ce Koh-Lanta, mais c'est à l'image de ma vie (...) Tout s'est toujours passé comme ça, je n'ai jamais rien eu facilement" résume Lucie Bertaud pour tirer le bilan de son Koh-Lanta.

C'est une belle métaphore de ma vie Koh-Lanta

La quintuple championne de France de boxe, championne européenne, et vice-championne du monde en MMA amateur s'est précisément tourné vers les sports de combat pour surmonter le harcèlement scolaire qu'elle a subi plus jeune. Un épisode aujourd'hui dépassé, qui rend l'accession aux poteaux de la finale de Koh-Lanta encore plus belle : "Je pense que ça envoie un beau message à ceux qui à un moment donné vivent une période compliquée dans leur vie. Et pas seulement le harcèlement, c'est à tous les niveaux" commente la native de Thouars, qui revient de la région encore au moins une fois par an. Notamment au judo club de Thouars, où elle vient partager son expérience auprès des plus jeunes.

Un retour aux sources dans les Deux-Sèvres

La finaliste de Koh-Lanta a donné plusieurs stages ces dernières années dans la région. "Pour moi c'est important de partager le parcours que j'ai eu avec les gens de ma ville et de ma région d'origine. J'y suis attachée, les gens m'y connaissent, et puis je pense que ça inspire pas mal les jeunes". Les jeunes de Thouars qui suivront sans doute de près donc la finale de Koh-Lanta, diffusée ce vendredi soir sur TF1 à partir de 21h05.

Lui aussi sera devant sa télé, Yann Leroux, le directeur du judo-club thouarsais qui salue les qualités de l'aventurière : "C'est quelqu'un qui ne triche pas, authentique. Qui a un caractère fort bien sûr parce que dans ce cadre-là c'est difficile de pouvoir émerger si on n'a pas de force mentale pour tenir le choc. Elle a les qualités, l'expérience pour aller jusqu'au bout et peut-être gagner cette épreuve".