La deuxième saison de la série Infidèle sera diffusée sur TF1 à partir du 1er octobre

Dans la saison 2

Le docteur Emma Sandrelli a repris le cours de sa vie, elle s’occupe de son fils Luigi et de ses patients. Mais comment se reconstruire quand son univers a volé en éclat ? Peut-on refaire confiance ? Retomber amoureuse, croire à nouveau au couple ?

Emma va devoir se poser ces questions quand elle va tomber sous le charme de Gabriel, jeune ostéopathe de 25 ans qui va venir exercer dans son cabinet.

Mais Gabriel est-il fiable, est-il vraiment le jeune homme attentif et tendre qu’il semble être ?

En tout cas Luigi, lui, ne sent pas ce nouveau venu. Un Luigi qui lui aussi a bien changé en quelques mois, qui a appris à mentir et à jouer double jeu avec tout le monde…

Quant à son père, Matteo, il est au bord du gouffre, sans argent et prisonnier d’un quotidien pas très gai avec Candice et leur bébé. Il s’escrime à essayer de sauver son couple mais Candice semble s’enfoncer dans une dépression post-partum et regretter de ne pas avoir vécu un peu plus sa jeunesse…

Avec Claire Keim (Emma Sandrelli), Jonathan Zaccaï (Mattéo Sandrelli), Grégoire Paturel (Luigi), Chloé Jouannet (Candice), Tom Leeb (Gabriel), Philippe Torreton (Rodolphe), Vanessa David (Gwen), Olivier Claverie (Yves), Natalia Dontcheva (Ingrid)

La première saison en quelques lignes

Emma a tout pour être heureuse : médecin généraliste dans le cabinet médical du village, elle a une famille unie qu’elle chérit et une jolie maison dans le cadre enchanteur des plages de Biarritz. Oui, à 40 ans, tout lui sourit.

Mais un rien peut faire basculer un quotidien pourtant parfait. Le jour où Emma remarque un long cheveu blond sur le foulard de son mari Mattéo, tout l’équilibre familial vacille et plus rien ne sera comme avant. Emma est décidée à percer les secrets de celui pour qui elle nourrissait, hier encore, une confiance aveugle.