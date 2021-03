Vous avez longtemps connu sa voix, il était journaliste grand reporter à Radio France, et longtemps parmi nous à France Bleu Gard Lozère. Nous avons la tristesse de vous faire part de la disparition de François Capelier, ce mercredi, à 68 ans. François, nîmois, avait aussi été instituteur, mais également musicien ; c'était un aficionado, qui ne manquait pas une féria à Nîmes. Sa fille Judith rappelle ainsi :"Curieux du monde, il a parcouru le Burundi et Sarajevo en temps de guerre, mais aussi rejoint New-York par cargo pour son seul plaisir. Défenseur acharné de la liberté de la presse et des libertés en général, il a monté avec ses amis plusieurs radios libres, ici dans le sud de la France mais aussi à l'étranger."

Jérôme Plaidi avait fait ses débuts en radio aux côtés de François Capelier © Radio France - Jérôme Plaidi

La commune de Florac lui rend hommage elle aussi. "C’est avec une immense tristesse que nous avons appris hier le décès de François qui n’a pu vaincre le dernier assaut à sa santé. L’homme menait ses combats et nous avait habitué à dépasser les nombreuses épreuves que la vie lui a injustement opposé. Chacun pensait que son esprit était plus fort… Car de l’esprit, François n’en manquait pas… Homme de lettre, ancien reporter, François était écouté par ses amis et chaque échange auprès de lui était occasion de partager son immense culture. Altruiste, généreux, son âme fraternelle irradiait chaque action qu’il entreprenait."

Ses obsèques ont lieu ce lundi après-midi,14h30, dans l'intimité, à Florac.