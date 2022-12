Ne ratez pas la distribution des calendriers 2023 de France Bleu Creuse

Les calendriers 2023 de France Bleu Creuse sont arrivés. Vous allez y retrouver les visages familiers de l'équipe de la radio la plus écoutée en Creuse . Comme chaque année, nous allons sillonner le département pour venir à votre rencontre et les distribuer. Et en même temps, on va tous ensemble donner un coup de main au Secours Populaire et aux Restos du coeur . A chaque étape de la tournée des calendriers, nous allons collecter des jouets neufs ou en très bon état pour le Secours Populaire et des produits d'hygiène, de la lessive, du sucre en morceau, de l'huile et des conserves mixtes pour les Restos du coeur.

Lundi 5 décembre

Aubusson : de 8h30 à 9h devant la cité de la tapisserie

de 8h30 à 9h devant la cité de la tapisserie Lavaveix-les-Mines : de 9h30 à 10h sur le marché

de 9h30 à 10h sur le marché Chénérailles : de 10h20 à 10h50 sur le champ de foire

de 10h20 à 10h50 sur le champ de foire Jarnages : de 11h10 à 11h40 près de la halle couverte

Mardi 6 décembre

Gouzon : de 8h à 8h30 sur le marché

: de 8h à 8h30 sur le marché Bénévent-l'Abbaye : de 9h30 à 10h sur le marché

de 9h30 à 10h sur le marché La Souterraine : de 10h30 à 11h sur la place du marché

: de 10h30 à 11h sur la place du marché Saint-Vaury : de 11h30 à 12h sur la place de l'église

Mercredi 7 décembre

Grand-Bourg : de 8h à 8h30 sur le marché

de 8h à 8h30 sur le marché Bourganeuf : de 9h à 9h30 sur le parking de l'office de tourisme

de 9h à 9h30 sur le parking de l'office de tourisme Ahun : de 10h à 10h30 sur le marché

de 10h à 10h30 sur le marché Sainte-Feyre : de 11h à 11h30 sur la place de la mairie

Jeudi 8 décembre

Boussac : de 8h à 8h30 sur le marché

de 8h à 8h30 sur le marché Dun-le Palestel : de 9h30 à 10h sur le marché

de 9h30 à 10h sur le marché Guéret : de 10h30 à 12h sur le marché

Vendredi 9 décembre

Guéret : distribution toute la journée à France Bleu Creuse