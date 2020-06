L'émission Petits Plats en Équilibre sur TF1 fait escale tout l'été en Dordogne

La Dordogne sera la star de TF1 cet été ! L'émission culinaire "Petits plats en équilibre" est en cours de tournage dans le département. 40 épisodes seront diffusés sur la première chaîne en juillet et en août autour des journaux de 13h de Jean-Pierre Pernaut et de 20h. L'animateur Laurent Mariotte et toutes ses équipes sont en Périgord, dans le Bergeracois plus précisément. Toute la saison estivale sera placée sous le signe du terroir périgourdin.

La mise en avant des produits locaux

Pour le tournage que France Bleu Périgord a suivi, Laurent Mariotte a pris ses quartiers au cœur des vignes de Monbazillac : "Chaque année, nous avons une maison principale où nous tournons la plupart des épisodes. Cette année c'est à Eglise-Neuve-d'Issac". Il poursuit : "Nous faisons quelques délocalisations au château de Biron où ici à Monbazillac".

Le programme culinaire made in Périgord de l'émission s'annonce alléchant. L'animateur et journaliste nous révèle quelques plats qui seront proposés au téléspectateur : "Du granité au melon avec du Monbazillac, du magret de canard au barbecue, un brownie au barbecue avec des noix du Périgord, du cochon fermier du Périgord. On va retrouver tous les produits du Périgord!". Laurent Mariotte n'est pas simplement venu tourner quelques recettes au milieu des vignes. Il s'est aussi rendu chez une vingtaine de producteurs locaux : "J'ai mis à l'honneur des jeunes couples de maraîchers bio, je suis allé traire les chèvres. A 12h50, ce sera une recette juste avant le journal de Jean-Pierre. A 13h40, on me voit chez les producteurs, et à 13h50, je cuisine les produits". Son obsession, ce sont ses mots, "c'est que les téléspectateurs puissent refaire les recettes dans la journée. Je veux que ce soit des recettes simples avec des produits de saison".

Ce coup de projecteur est une chance estime Muriel Landat-Pradeaux, vigneronne et représentante de la route des vins de Bergerac : "Il (Laurent Mariotte, ndlr) a vraiment envie de mettre en avant des produits du jardin, du producteur local, j’espère qu'il y aura une prise de conscience et qu'on ira sur le marché".

L'émission va-t-elle attirer les touristes ?

"Je voulais vraiment venir dans les terres cette année. Je suis très heureux de venir dans le plus beau pays du monde comme vous dites" plaisant Laurent Mariotte s'adressant à Germinal Peiro qui utilisait cette expression un peu plus tôt. Présent sur le tournage, le président du département de la Dordogne a voulu rappeler que "sortir de la crise, c'est relancer l'économie. Pour aider les professionnels du tourisme on fait la promotion du Périgord. Vous avez vu qu'on le voit sur tous les écrans. Cette émission diffusée pendant l'été, c'est très important. Cela va participer à donner une image réelle du Périgord". "J'espère que les touristes seront au rendez-vous mais j'en suis surtout convaincue" ajoute Sylvie Chevallier, présidente du comité départemental de tourisme de la Dordogne.

Laurent Mariotte discute avec le président de la Dordogne Germinal Peiro © Radio France - Flavien Groyer

Le département finance une partie de l'opération à hauteur de 20.000 €. Le comité départemental du tourisme et la route des Vins de Bergerac ont aussi participé au financement.

A la fin de tous les épisodes, vous pourrez participer au jeu en répondant à une question. 1 million d'euros sont en jeu cette année ! Du jamais vu dans l'émission.