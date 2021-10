La Drômoise Anne Sila remporte "The Voice All Stars", la saison anniversaire pour les 10 ans de l'émission phare de TF.

La chanteuse valentinoise Anne Sila remporte "The Voice All Stars", la saison anniversaire, pour célébrer les 10 ans du télécrochet de TF1. Six talents étaient encore en lice samedi soir.

Pour cette finale Anne sila a chanté l'un des titres phares de Radiohead : "Creep"

Anne Sila avait été finaliste lors de la saison 4 de The Voice, qui l'avait révélée. Elle avait perdu contre toute attente. Une belle revanche, pour la drômoise !