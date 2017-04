La Famille Bélier sur France 2 dimanche soir

Le film La Famille Bélier, sorti au cinéma en décembre 2014, est diffusé ce dimanche soir à la télévision, sur France 2 et pour la première fois en clair. Un film tourné en grande partie dans le nord Mayenne, dans une ferme du Housseau-Brétignolles. France Bleu est retourné sur les lieux.

Ce film, c'est l'histoire de Paula, 16 ans, surdouée pour le chant mais qui ne veut pas abandonner ses parents qui sont sourds et muets. Il s'agit d'un couple d'agriculteurs dont la ferme qui a servi de décor se trouve en Mayenne, au Housseau-Brétignolles. Ce film, réalisé par Eric Lartigau, a connu un vrai succès début 2015 avec plus de 7 millions d'entrées.

L'exploitation agricole qui a accueilli l'équipe de tournage appartient à Cédric et Nathalie Cousin. Cinq semaines de tournage en 2013 et de beaux souvenirs avec la soixantaine de membres de l'équipe. Toute la famille Cousin a pu assister de près au tournage et côtoyer les acteurs de la Famille Bélier comme Louane, Karine Viard ou encore François Damiens. Une expérience inoubliable pour les jeunes enfants du couple et notamment la petite fille (5 ans à l'époque du tournage) qui est devenue une fan de Louane.

Les acteurs de La Famille Bélier (Louane, Luca Gelberg, Karine Viard et François Damiens) au coeur de l'exploitation de la famille Cousin. - D.R

La maison de la famille Bélier n'est plus la propriété du couple Cousin. Elle a été achetée par un membre de la production du film. Mais les terres agricoles et les hangars tout autour sont à eux. Et à l'été 2015, les curieux ont été nombreux. Les gens de passage se prenaient en photo devant la célèbre maison aux fenêtres rouges.

La Famille Bélier, dimanche soir à 20h55 sur France 2.