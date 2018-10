Mouriès, France

Il voulait chanter jusqu'à 100 ans et mourir sur scène. Finalement c'est dans son sommeil qu'il s'est éteint. Charles Aznavour nous a quitté lundi matin, alors qu'il se trouvait dans sa propriété de Mouriès, dans les Alpilles (Bouches-du-Rhône), où il résidait depuis 30 ans. "Nous avons été bouleversés par la nouvelle, raconte la maire divers droite Alice Roggiero. La veille de son décès encore, il mangeait dans un restaurant du village. Il était très bien, jamais je n'aurais pensé qu'on m’appellerait pour m'annoncer sa mort "

Le chanteur aux mille chansons était "très présent" dans le petit village de 2.500 habitants. "Encore plus depuis sa chute au mois de mai, qui l'avait obligé à interrompre sa tournée, continue l'élue au micro de France Bleu Provence. Il était souvent là, il venait faire ses courses, boire son café au bistrot et me faire coucou à la mairie."

Oliviers et havre de paix

Avec le grand Charles, la maire de Mouriès parlait de tout et de rien. "Il était passionné par tout, Monsieur Aznavour : on évoquait sa tournée, le village et surtout ses oliviers." Des arbres que le chanteur chérissait, avant de presser les fruits au moulin Cornille à Maussane. Son huile d'olive était dégustée dans des restaurant parisiens. Parmi ses autres plaisirs, "contempler les Alpilles depuis chez lui. Au milieu de cet environnement, il se sentait en paix. C'est ce qu'il disait."

Alors l'artiste reposera-t-il à Mouriès ? Rien n'est moins sûr pour l'instant. "Nous souhaitons bien sûr qu'il repose ici, mais c'est à sa famille d'en décider, affirme Alice Roggiero. Pour l'instant, je suis dans l'attente." Et la maire de lui rendre un dernier hommage :

"C'est une des plus belles personnalités qu'il m'ait été donné de rencontrer depuis le début de mon mandat."