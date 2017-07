La famille Hallyday choisit la Bretagne

Mieux que Saint-Tropez, la Bretagne ! Johnny, Laëtitia et leurs filles passent quelques jours de vacances à Quiberon, dans le Morbihan. Laëtitia Hallyday a posté des photos sur son compte Instagram.

Johnny, Laëtitia, et leurs filles Jade (12 ans) et Joy (8 ans) ont passé quelques jours à Quiberon. Un repos bien mérité après plusieurs semaines passées à parcourir les villes de France pour partir à la rencontre du public. La tournée des Vieilles Canailles, débutée le 10 juin à Lille, s'est achevée le 5 juillet à Carcassonne.

L'épouse du rockeur a publié des photos et des vidéos sur son compte Instagram. On la voit poser sur un rocher, sous le soleil breton. dans une vidéo, on la voit aussi avec ses filles, épuisettes à la main, se balader dans les rochers à Quiberon.