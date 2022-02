La femme de Bernard Tapie ruinée ? La fille, Sophie Tapie en colère après un article de presse

L'hebdomaire Paris Match détaille dans un article à paraître ce jeudi que l'épouse de Bernard Tapie serait ruinée, après le décès de l'homme d'affaires. Dans l'incapacité de régler les dettes, Dominique Tapie n'aurait plus aucune ressource. La fille de Bernard Tapie réagit vivement.

Dominique Tapie "seule et ruinée". C'est ainsi que Paris Match titre son enquête publiée dans le numéro à paraître ce jeudi. Selon la journaliste de l'hebdomadaire Sophie Des Déserts, la veuve de Bernard Tapie ne pourrait plus compter que sur une retraite de "450 euros par mois" pour vivre.

La question de l'héritage laissé par Bernard Tapie à sa famille fait couler beaucoup d'encre depuis le décès de l'ancien homme d'affaires le 3 octobre 2021. Les dettes de Bernard Tapie s'élèvent à 600 millions d'euros, issues du contentieux autour de l'affaire du Crédit Lyonnais.

300 millions d'euros à rembourser

Rappel des faits : en 1992, le Crédit Lyonnais rachète Adidas à Bernard Tapie pour deux milliards de francs, avant que la banque ne le revende le double. Bernard Tapie dénonce un scandale et obtiendra un arbitrage en sa faveur quelques années plus tard pour un montant de 400 millions d'euros. Mais en 2015, l'arbitrage est déclaré frauduleux par la justice : Bernard Tapie doit rembourser, et avec lui son épouse, mariée sous la communauté de biens. Aujourd'hui, la somme à laquelle s'ajoute les intérêts atteint 600 millions. La succession de Bernard Tapie n'en règle que la moitié.

C'est dans ce contexte que selon Paris Match, Dominique Tapie doit désormais quitter son logement personnel, après avoir été priée de déménager du luxueux appartement familial de la rue des Saint-Pères racheté par l'homme d'affaires François Pinaut.

Alors que les difficultés s'annonçaient dès 2015, Bernard Tapie aurait continué de "mener grand train" selon l'hebdomadaire, qui détaille également dans les années 2000, les achats "d'une maison de 500 mètres carrés à Saint-Tropez, la Mandala, et le Moulin du Breuil aux portes de Paris".

Aujourd'hui, Dominique Tapie ne pourrait même plus "régler l'abonnement du téléphone".

La famille Tapie réagit

Ces révélations font vivement réagir la famille Tapie ce mercredi. Sophie Tapie, la fille de Bernard Tapie, s'exprime sur son compte Instagram en adressant un "poème ouvert" à "l'autrice si prodigieuse" de l'article du Paris Match, la journaliste Sophie des Déserts.

"Comment es-tu tombée si bas ? Huit pages glacées, très laborieuses. Si loin de tes livres d'autrefois ! Je t'imaginais plus talentueuse." - Sophie Tapie, sur Instagram

"Comment es-tu tombée si bas ? Huit pages glacées, très laborieuses. Si loin de tes livres d'autrefois ! Je t'imaginais plus talentueuse", écrit la chanteuse de 33 ans. Elle dénonce aussi "une plume serrée entre trois doigts", "une arme bien dangereuse qui peut faire tant de dégâts, une mitrailleuse d'encre poisseuse qui éclabousse, qui souille, qui broie".