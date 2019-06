Dijon, France

Un peu d'histoire

Cette année c'est la 37e édition de la Fête de la Musique. Pour la petite histoire, c'est Radio France et en particulier France Musique qui en est à l'origine puisqu'elle a été imaginée par le musicien Joel Cohen dès 1976, ce qui donnait lieu à la des "Saturnales de la musique" sur son antenne, le 21 juin mais aussi le 21 décembre. L'idée a plu à Jack Lang, ministre de la culture, qui en a fait une fête nationale en 1982. Voici un extrait du journal en date du 20 juin de cette année.

Aujourd'hui ce sont 110 pays qui célèbrent la fête de la musique.

A Dijon, le programme s'annonce très chargé.

Il y a plus d'une centaine de rendez-vous proposés à travers toute la ville, que ce soit sur les places, dans les bars, sur des scènes, dans les jardins et même des restaurants. Le site Jondi.fr les répertorient. Il y en a vraiment encore pour tous les goûts cette année

Fete de la musique (illustration) - Bruno LEVESQUE

Les Informations pratiques

Le site de la ville de Dijon précise que par mesure de sécurité, le centre-ville sera entièrement piéton (voir plan ci-dessus), avec la fermeture des voies de circulation dans ce secteur à partir de 17h.

Le plan de la Fête de la musique à Dijon - ville de Dijon

Concernant les riverains, un filtrage sera effectué au cours duquel il faudra présenter un justificatif de domicile et une carte grise.

La ville de Dijon rappelle aussi que la vente, la détention et le transport de bouteilles en verre sont interdits dans le secteur fermé à la circulation pour la fête de la musique le 21 juin de 17h au lendemain 7h.

La consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique, dans le même secteur, est interdite de minuit à 7h.

Des éthylotests seront mis à disposition à la sortie du secteur piéton et également dans les postes de secours.

Des poubelles fixes et temporaires seront disposées sur l'ensemble du parcours et des équipes de nettoyage seront en service tout au long de la soirée.

Deux postes de secours, assurés par l'ADPC 21 et la Croix Rouge Française, seront installés place Bossuet et rue des Forges, /Notre Dame devant l'Office de Tourisme. 56 secouristes seront présents sur le dispositif ainsi qu'un médecin.

Comme les autres années, un arrêté tendant à interdire la musique amplifiée dans certaines rues a été pris par la municipalité.

Les toilettes publiques resteront accessibles comme en temps normal. Néanmoins, pour faire face à l'afflux de public, la ville de Dijon met à votre disposition huit autres toilettes mobiles dont deux adaptées aux personnes en situation de handicap (PSH), situées :

• Place de la Libération (2 cabines dont 1 PSH)

• Cour d'Honneur (2 cabines)

• Jardin Archéologiques (2 cabines dont 1 PSH)

• Jardin des Apothicaires (1 cabine)

• Place Bossuet (1 cabine)

Des modifications pour les transports en commun et les parkings du centre ville

Attention également à anticiper le stationnement car plusieurs parkings divia seront fermés entre 18H et minuit. Ca concerne Darcy Liberté, Sainte Anne, Grangier et Dauphiné. Et au niveau des bus, les lignes L4, L6, B11 et city seront déviées à partir de 18H...