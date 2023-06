La Fête de la musique à Reims, en direct sur France 2 et sur France Bleu mercredi 21 juin

Pendant plus de 3h30 heures, les tubes les plus populaires vont s’enchainer avec un grand show animé par le duo Laury Thilleman - Garou pour mettre à l'honneur 41 ans de tubes des anciennes aux nouvelles générations, avec des golds, des tubes du moment et des talents de demain ! Le tout dans une scénographier imaginée par Kamel Ouali.

France 2 célébrera la Fête de la musique avec une soirée exceptionnelle en direct et en public à Montpellier en compagnie de Pascal Obispo, Zazie, Matt Pokora, Christophe Mae, Marina Kaye, Claudio Capéo, Aya Nakamura, Gims, Patrick Fiori et Corsu, Kendji Girac, Jain, Vianney, Amir, Juliette Armanet, Hoshi, Vitaa, David Hallyday, Santa, Dave, Youri Buenaventura, L’héritage Goldman, Chico et les Gypsies, Naps, Ycare, Axelle Red, Molière l’opéra rock, Le paradis latin, Pierre de Maere, Malo, Eloiz, Amadou et Mariam.

France 2 et France Bleu vous donnent rendez-vous en direct en simultané le mardi 21 juin à 21h10 à la Chaussée Bocquaine près du stade Auguste Delaune à Reims pour fêter la Fête de la musique !

Sur France Bleu mercredi 21 juin