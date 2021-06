La fête de la musique, les 40 ans des années 80, en direct sur France 2 et sur France Bleu ce lundi 21 juin

Après le tennis, place à la musique : le mythique court central de Roland-Garros accueille la quarantième édition de la Fête de la musique. Un écrin exceptionnel pour une soirée en hommage aux années 1980 avec plus de 40 artistes et près de 100 chansons. En direct sur France 2 et France Bleu