La Fête de la Radio sur France Bleu du 31 mai au 6 juin

Au programme cette semaine sur France Bleu de très nombreux rendez-vous pour parler de la radio, de son histoire incroyable et de celles et ceux qui en ont fait et continuent à en écrire les plus beaux moments

France Bleu fête la radio

Dans Une heure en France à 13h10

Frédérique Leteurnier et Denis Faroud reçoivent chaque jour un invité pour parler son et radio

Lundi 31 mai : l’histoire de la radio avec Marine Beccarelli

Mardi 1er juin : Gérard Klein une voix de la radio

Mercredi 2 juin : Laurent Petitguillaume pour la FM des années 80

Jeudi 3 juin : la radio de père en fils avec Martin Troadec

Vendredi 4 juin : Julien Baldacchino pour le podcast avenir de la radio

Dans Minute Papillon

Lundi 31 mai à 14h Sidonie Bonnec consacre une émission spéciale aux 100 ans de la radio

L'histoire de la radio en quelques dates clés avec Frédéric Brulhatour

Les femmes de radio avec Danièle Moreau

Dans C'est déjà demain

Eglantine Emeyé propose deux émissions spéciales à l'occasion de la Fête de la radio

Mercredi 2 juin, La radio de demain s'invente aujourd'hui avec le Dr. Sébastien POULAIN, chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Bordeaux Montaigne

Jeudi 3 juin, on parle des 100 ans de la radio avec le Dr Christian Spitz, alias le Doc de l'émission de "Doc et Difool", pédiatre et animateur radio

Accès direct

Emission spéciale mercredi 2 juin de 20h à 22h avec des grandes voix de la FM autour d'Arnold Derek

Mais aussi

La radio en fête sur France Bleu Touraine

France Bleu Périgord vous ouvre ses portes pour la Fête de la radio

Les 100 ans de la radio ça se fête avec France Bleu Gard-Lozère