Tous les jours, France bleu bourgogne parcoure le web et les réseaux sociaux pour vous compiler les petites infos qui parlent de la Côte-d'Or. Et en ce mercredi, on peut le dire... on est fier d'être bourguignons !

Côte-d'Or, France

Fier de nos vins

Cela se résume en une phrase et surtout en une photo. Cette phrase, elle est en Anglais. _"If only every day could be this grand (cru)" (_Si seulement chaque jour pouvait être ce grand cru). Et c'est vrai que la photo qui accompagne cette petite phrase fait rêver ! C'est un tweet posté par Wine Bid, une société de Californie, spécialisée dans la vente de vins sur internet.

Fier de nos arbres

Et il n'y a pas que nos vins qui sont remarquables, certains de nos arbres le sont aussi, comme ce tilleul qui surplombe le lieu dit "La maladière" à Chaignay, à une vingtaine de kilomètres de Dijon. Cet arbre a 220 ans et présente une circonférence de 3,66 mètres. Il a fait l'objet le week-end dernier d'une cérémonie organisée en son honneur. C'est un reportage à retrouver sur le site de France 3 Bourgogne

Fier de nos pierres

En matière de pierre aussi, on vient de franchir un nouveau pas en matière de fierté régionale. Figurez vous que les pierres calcaires de Bourgogne bénéficient désormais d'une première IGP, une indication géographique Protégée. 27 entreprises de différents métiers sont maintenant réunies sous une même démarche qualité de pierres calcaires françaises. On le doit à Fabrice Descombe des "Ateliers Pierre de Bourgogne", à Baigneux les juifs. C'est l'artisan de ce rassemblement.

#IGP#pierres de #Bourgogne

27 entreprises, des métiers différents, réunis ss 1 démarche #qualité

1ere IGP de pierres calcaires Française @INPIFrance

Un gd bravo à l'artisan de ce rassemblement, Fabrice Descombe

Incarne la dynamique et le talent du @ChatillonAuxpic.twitter.com/flRYkf9nWI — AC_Loisier (@ac_loisier) September 4, 2018

Et même de nos tomates !

Il y a donc des jours où on est fiers d'être Côte-d'Oriens, et ce n'est pas Céline Boucheron qui va dire le contraire. Elle publie sur son compte Facebook une photo de sa production potagère : 894 grammes de tomates. Et on précise que pour ce poids là, il n'y en a que deux. En voilà une qui est farcie !!!