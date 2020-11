La finale de la saison 2 de Mask Singer ce samedi 28 novembre à 21h05 sur TF1

Ce samedi 28 novembre, Camille Combal et les enquêteurs vous donnent rendez vous sur TF1 à 21h05 pour la finale de Mask Singer et pour dévoiler les dernières personnalités masquées.

Camille Combal et le jury d'enquêteurs (Anggun, Kev Adams, Harry et Alessandra Sublet)

Samedi dernier, lors d'une soirée riche en émotion le Requin (Basile Boli) et l'Araignée (Karine Ferri) ont été démasqués aux portes de la finale. Qui va être le grand gagnant de Mask Singer cette année, qui va assurer ses dernières prestations et être le dernier - ou la dernière - à soulever le masque ?

Voici les finalistes de cette deuxième saison : le Manchot, le Robot et le Dragon.

Le Dragon : ce n'est pas Michael Youn, Jarry connait très bien son ex, son signe astrologique est gémeaux. Il n'est pas breton et a fait ses débuts en duo. la chanteuse Shy'm et lui sont proches. On sait aussi que le sport compte beaucoup pour lui, il fait aussi de la cuisine, il a fait des études mais a appris son métier "sur le tas".

Le Manchot : le Manchot est une femme et elle a en commun avec Camille Combal d'avoir longtemps travaillé avec la même personne ! Le pompon est un nouvel indice sur son identité ! Elle a son nom sur une plaque à Los Angelès (Hollywood Boulevard ?), a vu sa vie étalée dans les tabloïds.

Le Robot: le robot est chanteur professionnel. il a sorti son dernier album il y a moins de 2 ans ! il a déjà chanté costumé et a fréquenté Pascal Obispo et Lara Fabian. Il pourrait faire partie, ou avoir fait partie, des Enfoirés, il a aussi parlé d'un rôle qui "lui colle à la peau".