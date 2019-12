La finale de Mask Singer sur TF1 ce vendredi 13 décembre

Après six semaines de show et d'enquête, la finale de Mask Singer - en partenariat avec France Bleu - met en compétition les 4 dernières personnalités masquées. Qui sera le grand gagnant de cette première saison?

La finale de Mask Singer, présentée par Camille Combal, est diffusée ce vendredi sur TF1, à partir de 21h05. Les 4 derniers finalistes sont la licorne, le paon, l'aigle et le panda. Les enquêteurs, Jarry, Anggun, Alessandra Sublet et Kev Adams, et le public disposent de plusieurs indices et sont sur plusieurs pistes Saurez vous deviner qui se cache derrière les 4 costumes?

Récapitulatif des derniers indices

La licorne : Elle a fait de la radio et elle rêvait d'être chanteuse

Le Paon : il est très papa poule, l'esprit d'équipe et de famille est vital pour lui, Dalaï Lama a changé sa vie, et il vient du sud

L'aigle : il aime la comédie, il a travaillé avec des personnes qui ne font pas l'unanimité et il est très franc !

Le panda : elle a participé à un concours de télévision mais en a refusé un et des plus renommés, le panda est une personne très entière