Finale de Top Chef : le confinement a dopé les audiences

Jamais l'émission culinaire de M6 n'avait fédéré autant chaque mercredi soir : près de 4 millions de téléspectateurs, et de plus en plus de jeunes. La formule de l'émission est devenue plus intimiste car le montage de l'émission a été modifié à cause de l'épidémie de covid-19.