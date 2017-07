Nouvelle saison de "Game of Thrones" : la série phénomène en quelques chiffres

"Game of Thrones" a fait son grand retour dimanche soir après une attente de plus d'un an pour les fans de la série. Un retour en fanfare qui permet de revenir sur une série phénomène en quelques chiffres clés à l'occasion de la saison 7.

Une attente de plus d'un an. C'est ce qu'ont dû subir les fans de "Game of Thrones" avant les retrouvailles dimanche soir avec la diffusion du premier épisode de la tant attendue saison 7. L'occasion pour francebleu.fr de revenir en quelques chiffres clés sur la série phénomène. (Attention, spoilers).

1243 morts

En six saisons, "Game of Thrones" comptabilise 1243 morts, selon le Washington Post, soit environ 20 morts par épisode depuis 2011. La dernière saison a été la plus meurtrière, écrit le journal avec 540 morts contre 59 pour la première. Et sans surprise, le personnage qui a le plus de sang sur les mains est Cersei Lannister. L'explosion du Grand Septuaire de Baelor de l'épisode 10 de la saison 6 lui a donné une grande longueur d'avance sur Jon Snow, qui a à son actif 43 morts, dont 18 durant la bataille des bâtards.

38 Emmy Awards

En septembre dernier, la série "Game of Thrones" a battu un record détenu jusque-là par "Frasier" depuis 2004 : celui du plus grand nombre d'Emmy Awards. En six saisons, la série en a récolté 38. Sachant qu'il ne reste que deux saisons avant la fin de la série (ne pleurez pas), il est fort probable que "Game of Thrones" en amasse quelques uns de plus avant de tirer sa révérence.

Le final de la saison 6 a réuni 8,9 millions de téléspectateurs

8,9 millions de personnes ont regardé le final de la saison 6 de "Game of Thrones" en juin 2016, battant le record d'audience de la fin de la saison 5, regardé par 8,1 millions de téléspectateurs. En moyenne la saison 6 a été regardée par 7,6 millions de téléspectateurs. Depuis sa saison 1, la série HBO ne cesse d'agrandir son audience. En comparaison, la saison un avait été suivie par 2,5 millions de personnes.

10 millions de dollars par épisode de la saison 6

Vous avez bien lu. Ce qui fait un total de 100 millions d'euros pour la sixième saison, sans compter les frais liés aux salaires des acteurs et des techniciens. En comparaison, c'est deux fois plus que House of Cards (4.6 millions par épisode), trois fois plus que The Walking Dead (3 millions) et cinq millions de plus que Supernatural (2 millions).

Série la plus piratée au monde depuis 5 années consécutives

En 2016, pour la cinquième année consécutive, "Game of Thrones" a été la série la plus piratée au monde selon les calculs de Torrent Freak devant The Walking Dead et Westworld.

2 crash des sites HBO et OCS

Dès les premières minutes de l'épisode 1 de la saison 7 intitulé "Dragonstone" (La pierre de dragon), l'intérêt a été tellement intense dimanche soir qu'il a fait crasher le site de HBO.com, qui produit et diffuse la série, en raison du pic de visiteurs pendant la première moitié de l'épisode. En France, il fallait attendre trois heures du matin pour pouvoir découvrir cet épisode sur OCS. Mais l'affluence a aussi perturbé le site qui détient les droits en France de la série américaine. OCS s'est excusé ce lundi matin.

Nous nous excusons pour les perturbations du service qui ont touché les utilisateurs. Nos équipes travaillent activement à leur résolution. — OCS (@OCSTV) July 17, 2017

L'hiver est là...

