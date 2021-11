Quarante élèves militaires de Saint-Cyr Coëtquidan dans "La France a un incroyable talent"

Les soldats du Chœur de l'Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan (Morbihan) sont candidats à l'émission "La France a un incroyable talent" diffusée sur M6. Pour cette seizième saison du concours, les jeunes militaires de la prestigieuse école ont décidé de se présenter avec une chanson en hommage aux soldats morts sur le front : " Les larmes d’ivoire". Un chant qui raconte la mort d'un père pour un fils de soldat.

Un jury conquit par le chant des soldats

Paul, jeune élève officier originaire de Chartres (Eure-et-Loir) était déjà musicien, mais a dû motiver des dizaines de camarades pour d'abord former cette chorale à Saint-Cyr, mais rapidement le Chœur s'est formé: "on a commencé à chanter ensemble en avril" explique le jeune homme qui s'est entouré de quelques camarades musiciens avant d'embarquer d'autres soldats novices dans le domaine. Initialement, Paul n'avait pas du tout prévu cette participation. Quelques chansons étaient publiées sur internet "par habitude, les promotions postent sur Youtube le fruit de leur travail". C'est précisément grâce à ces publications que les jeunes hommes participent au concours : "la production de l'émission a vu ces performances sur internet et ils ont été très intéressés" se souvient le chef de chœur. Après réflexion la direction de l'école, les choristes ont décidé de se lancer, avec le soutien de leur hiérarchie.

Paul, chef de Chœur explique les motivation des soldats à participer à l'émission. Copier