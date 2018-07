Rennes, France

En toute discrétion, le champion du monde Ousmane Dembélé est arrivé mardi soir au domicile familial dans l'agglomération rennaise. Le footballeur international, aujourd'hui attaquant au FC Barcelone, a été formé à Rennes entre 2010 et 2015, et il a joué deux saisons avec le Stade Rennais. Après avoir été sélectionné 16 fois en équipe de France, il est désormais champion du monde. Sa famille vit encore dans l'agglomération rennaise, et c'est tout naturellement qu'il vient y passer quelques jours.

🇫🇷 Ousmane Dembélé sur Rennes 📍 pic.twitter.com/neUDc8V9zq — ⭐⭐ Le Twittos du SRFC (@xzregy) July 17, 2018

Avant sa venue à Rennes, le jeune footballeur a fait escale aux Andélys, dans l'Eure, où il a débuté le football puis il s'est rendu au quartier de la Madeleine à Evreux où il a vécu.