La Grande finale de Prodiges sur France 2 jeudi 29 décembre

Toujours accompagnés avec bienveillance par le jury, composé de la danseuse étoile et chorégraphe Marie-Claude Pietragalla , de la soprano Julie Fuchs et du violoncelliste Gautier Capuçon , les finalistes interprétent les plus grandes œuvres de la musique classique accompagnés à nouveau par l'orchestre Divertimento dirigée par la cheffe Zahia Ziouani.

ⓘ Publicité

L'enjeu : tenter de devenir le lauréat dans l'une des trois catégories : « chant », « instrument » et « danse ». Et désigner le Prodige de l'année 2022 » parmi eux !

Découvrez en images les neuf finalistes de cette saison de très haut niveau