La Grande Soirée du 31 à cette année à Fontainebleau sur France 2 et sur France Bleu

Après Chantilly et Versailles, c'est au château de Fontainebleau que les équipes de France Télévisions et de France 2 se sont installées pour cet événement musical populaire. Une soirée exceptionnelle témoignant une fois de plus de l’engagement du service public en faveur du spectacle vivant, de la musique et du patrimoine

C’est u cœur de la salle de Bal, de la galerie François 1er et de la cour d’Honneur, que nous allons faire la fête, chanter et danser sur des rythmes disco. Un endroit étonnant, sublimé pour cette soirée orchestrée par Stéphane Bern entouré de chanteurs, d’artistes aux multiples talents et des danseurs de la troupe du Paradis Latin, sous la direction artistique de Kamel Ouali !

Sont attendus Jenifer, Patrick Bruel, Salvatore Adamo, Enrico Macias, Kendji Girac, Dave, Claudio Capéo, Louise Attaque, Soolking, Yanns, Cerrone, Mentissa, Patrick Hernandez, Début de Soirée, Partenaire Particulier, Pauline Ester, Emile Images, Ade, Camélia Jordana, Mon premier cabaret, Amel Bent, Carla Lazzari, La troupe des Retrouvailles, Molière l’Opéra urbain, Gautier Capuçon et Lucienne Renaudin-Vary…

mais aussi les troupes du Paradis Latin, Moulin Rouge, le Cirque d’Hiver Bouglione, le Cirque Phénix et les Folies Gruss

Pour accueillir le passage à la nouvelle année, un feu d'artifice exceptionnel, d'une dizaine de minutes, sera tiré des jardins du Château de Fontainebleau et retransmis sur France 2 et dans plusieurs pays à travers le monde. Ce feu sera spécialement conçu pour les téléspectateurs de France 2 par David Proteau, directeur artistique de Ruggieri, sur une bande originale créée par le duo de DJ Ofenbach**.**