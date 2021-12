La Grande Soirée du 31 à Chantilly ce soir à 21h05 sur France 2 avec France Bleu

Afin de terminer l'année en beauté, France Télévisions en partenariat avec France Bleu vous donne rendez-vous au château de Chantilly pour la Grande Soirée du 31 diffusée à 21h05 sur France 2 et en simultané sur France Bleu, une soirée exceptionnelle mettant à l'honneur l'art et la culture.

Les équipes de France Télévisions et de France 2 se sont installées au château de Chantilly pour organiser cet événement musical aussi populaire qu’éclectique . Une soirée exceptionnelle témoignant une fois de plus de l’engagement du service public en faveur du spectacle vivant, de la musique et du patrimoine.

C’est au cœur des grandes écuries de Chantilly, que la fête aura lieu. Un endroit étonnant, sublimé pour cette soirée orchestrée par Stéphane Bern entouré de chanteurs, d’artistes aux multiples talents et des danseurs de la troupe du Paradis Latin, sous la direction artistique de Kamel Ouali !

Clara Luciani, Pascal Obispo, Nolwenn Leroy, Zaz, Juliette Armanet, Bénabar, Gérard Lenorman, Julien Doré, Nicoletta, Garou, Tayc, Corneille, Ofenbach, Shouse, Valentina, Enzo, Carla, Angélina, Dany Brillant et Véronic Dicaire, Vincent Niclo, Chico et les Gypsies, Céphaz, Gautier Capuçon et la compagnie équestre des grandes écuries de Chantilly…

Bénabar accompagné des troupes du Moulin Rouge - La Grande Soirée du 31 - © Tiziano Da Silva - Cyril Moreau

Les troupes du Moulin Rouge, du Lido et du Paradis Latin, le Cirque Phénix et les Folies Gruss, enchanteront ce réveillon avec des visuels magiques dans les grandes écuries du château de Chantilly.

Pour accueillir le passage à la nouvelle année, un feu d'artifice exceptionnel, d'une dizaine de minutes, sera tiré du Château de Chantilly et retransmis sur France 2 et dans plusieurs pays à travers le monde. Ce feu sera spécialement conçu pour les téléspectateurs de France 2 par David Proteau, directeur artistique de Ruggieri, sur une bande originale créée par Michael Canitrot.

