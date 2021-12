Pour clôturer 2021, France Télévisions en partenariat avec France Bleu met à l'honneur l'art et la culture avec la Grande Soirée du 31 diffusée 21h05 sur France 2. Découvrez le programme complet de cette soirée.

La Grande Soirée du 31 à Chantilly sur France 2 et France Bleu

C’est au cœur des grandes écuries de Chantilly, que France 2 vous donne rendez-vous pour célébrer, chanter et danser sur des rythmes disco. Un endroit étonnant, sublimé pour cette soirée orchestrée par Stéphane Bern entouré de chanteurs, d’artistes aux multiples talents et des danseurs de la troupe du Paradis Latin, sous la direction artistique de Kamel Ouali !

Château Chantilly © AFP - CHICUREL ARNAUD / HEMIS.FR / HEMIS

Clara Luciani, Pascal Obispo, Nolwenn Leroy, Zaz, Juliette Armanet, Bénabar, Gérard Lenorman, Julien Doré, Nicoletta, Garou, Tayc, Corneille, Ofenbach, Shouse, Valentina, Enzo, Carla, Angélina, Dany Brillant et Véronic Dicaire, Vincent Niclo, Chico et les Gypsies, Céphaz, Gautier Capuçon et la compagnie équestre des grandes écuries de Chantilly…

Les troupes du Moulin Rouge, du Lido et du Paradis Latin, le Cirque Phénix et les Folies Gruss, enchanteront ce réveillon avec des visuels magiques dans les grandes écuries du château de Chantilly.